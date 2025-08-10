数々の作品で鮮烈な印象を残してきた松本潤が、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』で自身初となる医師役に挑んでいる。演じるのは、「総合診療医」の徳重晃。「問診」により患者と向き合い、徹底的に患者の話を聞き、時には患者の話に隠された嘘を見抜き、対話する徳重役は、松本の芝居にどのような変化をもたらしたのか。役との出会いから、共演者との化学反応、そして座長として現場に臨む姿勢まで、作品の核となる「対話」をテ&