¢¡Âîµå¡þ£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍÂè£³Æü¡Ê£¹Æü¡¢²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£²²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯£¶°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÏÆ±£±£³°Ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ë£²¡½£³¤Î¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎËö¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤¿¡££²¡½£²¤ÎºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Ï¡¢Ä¥ËÜÈþ¤¬£´¡½£²¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾ìÌÌ¤ÇÁáÅÄ¤¬Ìó£µÊ¬´Ö¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Ä¥ËÜÈþ¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÌÀ¤±¤Ë°ìÅ¾¡¢Î®¤ì¤ò¼º¤¤¡¢£·¡½£·¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤«¤éÏ¢Â³¼ºÅÀ¡£