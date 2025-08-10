¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç±«¤ÇÅÚº½¤¬Î®Æþ¤·ÅÝ²õ¤·¤¿Æ±¸©°¨ÎÉ»Ô¤Î½»Âð¤Ç10Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢1¿Í¤òµß½õ¤·¤¿¡£ÍÆÂÎ¤ÏÉÔÌÀ¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½»¿Í¤Î30Âå½÷À­¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£