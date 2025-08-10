8月10日は、日本心臓財団が心臓の健康を考える日として提唱している「健康ハートの日」です。そこで、“心臓にやさしい食習慣”についてリサーチ。コレステロールや血圧の数値が気になり始めたら、見直したいのが日々の食生活です。とくに心筋梗塞や動脈硬化を防ぐためには、脂質や塩分のとり過ぎ、野菜＆魚不足について改善が必要だといわれています。管理栄養士の浜本千恵さんに解説してもらいました。心臓に負担がかかるアル