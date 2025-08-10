½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¡Ê25¡Ë¤¬9Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Äï¤È¤ÎµÙÆü¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÄï¤È¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿Æü¤Î¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢Äï¤¬»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëÄê¿©²°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï»ÐÄï¤½¤í¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿§Ì£¤¬»÷¤Æ¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤æ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó