一部の予知夢騒動などで「大災難が訪れる」とされていた2025年7月が終わった。既に7月5日は過ぎ去っているが、予知夢の対象期間が7月とされていたこともあり、その期間内には7月30日には津波警報が発表される地震があった。まずは7月を終えて予知自体が的中する現象があったのかの検証と、的中したと勘違いされやすい現象、また予知夢騒動の教訓となることについて取りまとめてみたい。7月の予知夢検証まず、大災難が訪れるとされ