熱すぎる「優待の夏」こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。今年も暑い日が続いております。夏は暑いのが当たり前ですが、ここまで暑いと消費も落ちますね。平年並みの気温ですと、ビールや清涼飲料、アイス等の売れ行きも良く、ビアガーデンやスタミナのつく焼肉店などの外食業界も活気があります。が、何せこの暑さ。熱中症になるから外に出るな、不要不急の外出は避け、エアコンの利いた部屋で過ごしましょうと、電気代