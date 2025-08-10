¾®Àî¹Ò´ð¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡¢±ö³­·ò¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À1ÉôNEC¥Ê¥¤¥á¡¼¥Ø¥ó¤Ï¡¢9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ë¤È¤Î³«ËëÀï¤Ë5-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£28ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¤Ï2¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥¤¥·¥¯¥ëµ¤Ì£¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥å¡¼¥È¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ @espnnl OMHAAL! Koki Ogawa doet het op acrobatische wijze 🇯🇵👏 #nec #koki #ogawa ♬ original sound - ESPN NL ¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó