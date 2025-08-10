歌手のBoA（38）が9日に放送された日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）に出演。忘れられないライブを振り返った。2004年にリリースされた「メリクリ」の話題となると、BoAにとって忘れられないライブがあると紹介された。それは2011年に行われた10周年ライブで当時の映像とともに振り返った。そのライブで最後の曲に歌ったのが「メリクリ」。映像ではBoAが感極まり歌詞に詰まっていると、ファンが全員で大合唱する