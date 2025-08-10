この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの驚くほど簡単なドリンクレシピに注目しましょう。 材料はたったの2つでOK インドで親しまれているヨーグルトベースの飲み物『ラッシー』。カレーにとても合う飲み物として愛されています。カレーと相性抜群のこのドリンクが、自宅で手軽に作れるとXで話題になりました。そのレシ