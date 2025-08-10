道民にとっての「夏の風物詩」例年8月13日から4日間開催される北海道の風物詩「さっぽろ夏まつり 北海盆踊り」。この季節になると道産子心に必ずよみがえるのが、「シャーンコ シャンコ シャンコ シャシャンがシャン」という、一度聞いたら忘れられない「子供盆おどり唄」のフレーズだ。多くの道産子にとって、このフレーズは単なる歌ではなく、夏の太陽が照りつける昼間の記憶、夕暮れの校庭で踊った盆踊り、そして家族や友人と過