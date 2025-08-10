夫の裏切りが確信に変わり、美咲はついに離婚という究極の選択を迫られる。しかし、頭ではそれが最善の道だと理解しながらも、感情が追いつかない。長年築き上げてきた関係を終わらせることへの戸惑い、そして何よりも、幼い息子・悠真を抱えて一人で生きていくことへの漠然とした不安が、彼女の心を支配していく。彼女は、この苦境を乗り越えるための「最善策」を求め、自問自答を繰り返す。『夫を信じきれない妻が仕掛けたハニ&#