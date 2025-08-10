◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦東海大熊本星翔―北海（１１日・甲子園）１０日に行われる予定だった第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の第６日の４試合が天候不良が予想されるため１１日に順延となった。２年ぶり出場の北海（南北海道）は、１１日の第２試合で東海大熊本星翔と対戦する。南北海道大会決勝で完封勝利を挙げた技巧派左腕の背番号１・浅水結翔（３年）は、関西入り後も好調をキープ