人間関係がうまくいかない、恋愛できない、失敗ばかりしてしまう、ストレスが大きすぎてつらい。誰もが多かれ少なかれ、悩みを抱えて日々を送っている。だから人生相談があり、多数の名回答者がいる。でもここに、「脳科学」という切り口を加えると、これまで読んできた人生相談とはまったく違う説得力が生まれることになる。脳科学者、中野信子さんによる新著『悩脳と生きる脳科学で答える人生相談』（文藝春秋）は、そんな斬新