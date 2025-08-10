このお話は、大学のグループ制作という課題を通して、他のメンバーに振り回されながらも、人をうまく巻き込んでいくにはどうするべきかという社会に出て大切なスキルを学ぶ桜子の成長が描かれています。グループで一緒に作業をしなければいけない時、他のメンバーの仕事ぶりに「サボってる？」「手抜きじゃない？」と感じることはあるかもしれません。ただ、そう見えるだけで相手は一生懸命やっている場合