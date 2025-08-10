気象庁＝東京・虎ノ門前線の影響で大気の状態が不安定となり大雨の恐れがあるとして、気象庁は10日、西日本から北日本の広範囲で土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒を呼びかけた。9日深夜〜10日未明に福岡県で線状降水帯が発生したと発表。さらに11日朝にかけて山口、福岡、佐賀、長崎の各県で発生して災害の危険度が急激に高まる可能性があるとしている。気象庁によると、黄海から日本の東へ延びる前線に向か