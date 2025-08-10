◇プロ野球パ・リーグ オリックス3-2ロッテ(9日、ZOZOマリン)連敗を5で止めたオリックスは、8回に決勝タイムリーを放った若月健矢選手がファンへ喜びの声を届けました。若月選手はこの試合、決勝タイムリーを含む3安打1打点とチームの勝利に大きく貢献しました。この日の勝利について若月選手は開口一番「安どしています」と落ち着いた返答。そして「なんとしても連敗を止める、その一心で(試合に)入っていました」と振り返りまし