アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が出演する日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)が、9日に放送された。佐久間大介(左)と日村勇紀世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ同番組。今回は、週刊少年チャンピオンの初回連載から今年で34年目となる格闘マンガの金字塔『刃牙(バキ)』シリーズを深掘りした。週刊少年チャンピオンにて1991年か