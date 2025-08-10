µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°7»þ10Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤òÄ¹Ìç»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡Û»³¸ý¸©¡¦Ä¹Ìç»Ô¤ËÈ¯É½ 10Æü07:10»þÅÀÀ¾Éô¡¢ÃæÉô¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢11ÆüÄ«¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¾Éô¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£²¼´Ø»Ô¢¢Âç±«·ÙÊó¡¦ÅÚº½ºÒ³²11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¡¦¿»¿å10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ60mm¢¢¹¿¿å·ÙÊó10ÆüÃëÁ°