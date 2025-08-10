29日に公開される映画『８番出口』の世界観が楽しめる「8／8（ハチハチ）地下通路フォトスポット」が“8月8日”の1日限定で表参道に誕生。タイトル『８番出口』の立体オブジェや、映画本編の美術を使用した地下通路フォトスポットが展示されたほか、映画でもキーマンとして登場する、河内大和が演じた「歩く男」と一緒に写真を撮影することができる“グリーティング”も開催された。3回に分けて行われたグリーティングだったが、