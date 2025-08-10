巨人のファーム選手の今を伝える「ＦｒｏｍＧ」。第１２回はドミニカ共和国出身の育成新外国人、フランシス・グズマン投手（１８）。グズマンは最速１５０キロ超のサウスポー。６月に球団が同国で実施したトライアウトで選抜、発掘された原石が、ジャパニーズドリームをつかむための意気込みを語った。（取材・構成＝小島和之）プロ経験のない異色の１８歳が巨人に入団した。グズマンは身長１８９センチで細身ながら、長い