今週は12日(火)ごろにかけて、災害が起こるくらいの大雨に警戒が必要です。お盆休みでお出かけを予定されている方もいると思いますが、最新の情報を確認してください。8月後半に入っても厳しい残暑が続きそうです。熱中症にも引き続きご注意ください。1週目(11日〜17日):お盆休みは大雨に警戒お盆休みの天気のポイント1つだけです。「大雨」に警戒してください。昨夜から記録的な大雨になっている所もあります。12日(火)ごろかけて