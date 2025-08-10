◇女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカップ第２日（９日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）は第２ラウンド（Ｒ）を７位で出て５バーディー、４ボギーの７１で回り、通算４アンダーで首位と５打差の１５位につけた。１番は第１打を左の林に曲げてボギー発進。６番、７番で連続バーディーを奪った直後の８番に３パットでスコアを落とした。さらに、１０番で伸