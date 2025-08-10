◆パ・リーグソフトバンク４―１日本ハム（９日・みずほペイペイドーム）日本ハムの加藤貴之投手（３３）が９日、ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発するも、山川、ダウンズに被弾するなど４回途中６安打４失点で５敗目を喫した。チームは２連敗で首位攻防戦の初戦に敗れ、ソフトバンクとのゲーム差を２に広げられた。打球が左中間に着弾するのを確認すると、加藤貴は、肩を落とした。２―１の４回無死二塁、ダウンズに