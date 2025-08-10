【モデルプレス＝2025/08/10】嵐の松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）の第4話が、10日に放送される。【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結◆松本潤主演「19番目のカルテ」本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。◆「19番目