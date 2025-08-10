［J１第25節］東京V １−０ 横浜FM／８月９日／味の素スタジアム18位に沈む横浜F・マリノスが８月９日、16位の東京ヴェルディと敵地で対戦。勝てば10日に今節を戦う湘南ベルマーレを抜いて17位に浮上し、暫定で降格圏を脱出したものの、62分に谷口栄斗に奪われた一発に泣き、接戦を落とした。試合後、最後に報道陣の前に姿を見せたキャプテンの喜田拓也は、「悔しいし、勝つには足りなかった」と無念さを露わに。今後、勝点３