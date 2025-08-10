連日の猛暑で、だるさや食欲不振など不調を感じている方も多いでしょう。今回は夏バテを解消する食事と栄養素についてお伝えします。（管理栄養士岡田明子）暑くて何も食べたくない…栄養不足だと余計だるくなる体がだるい、食欲がわかない、めまいや頭痛がする、などが「夏バテ」の症状です。夏バテは、暑い室外と冷房のきいた室内を行き来することが主な原因。温度差によって自律神経が乱れたり、発汗による水分・ミネラル不