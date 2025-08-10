9日の札幌8RでJRA通算4600勝を達成中央競馬の武豊騎手が9日の札幌8Rをナリタヒカリで制し、前人未到のJRA通算4600勝に到達した。歴代2位以下とのあまりにも大きな差に気づいたファンの間に、驚きが広がっている。札幌競馬場が大きな拍手に包まれた。9日の8Rを制した武豊が、史上初のJRA通算4600勝に到達。レース後のインタビューでは「本当に重みを感じる数字。もっともっと勝利を重ねていきたい」と話した。2007年7月21日の