プロ野球パ・リーグは9日、各地で3試合が行われました。首位・ソフトバンクは日本ハムに1点を先制された2回に山川穂高選手のホームランで同点。海野隆司選手のタイムリーで逆転します。4回にはダウンズ選手の2ランで点差を広げると有原航平投手は7回1失点で勝利し、日本ハムとのゲーム差を2としました。5位・西武は4点リードの8回にここまで無失点に抑えていた隅田知一郎投手が1塁3塁を作って降板。2番手の甲斐野央投手がタイムリ