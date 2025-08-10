イメージと異なる役柄を好演している松本潤。しかし、そこには共通点があって…／画像：TBS公式 YouTubooのスクショ松本潤、約7年ぶりの日曜劇場主演。話題性たっぷりではじまったのが、日曜劇場「19番目のカルテ」（TBS）だ。原作は、連載開始時から注目度の高かった人気医療漫画。「ついにドラマ化か！」と唸った一方で、筆者は密かに不安を感じていた。原作漫画のイメージと「松潤」のイメージが重ならなかったからである。「松