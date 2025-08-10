◇プロ野球セ・リーグ巨人4-3DeNA（9日、横浜スタジアム）3-3で迎えた8回、ノーアウト1、2塁という絶好のチャンスを作った巨人は続く岸田行倫選手にバントのサイン。マウンド上にはDeNA・伊勢大夢。まっすぐの勢いに押されたのか、2回失敗と追い込まれてしまいます。しかし、ベンチからのサインは変わらず、と岸田選手は覚悟を決めて、148キロのまっすぐを、ピッチャーの前に転がしました。送りバントは成功。その後、代打で出た