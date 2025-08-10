プロ野球セ・リーグは9日、各地で3試合が行われました。6位ヤクルトと対戦した首位阪神は同点で迎えた8回、近本光司選手の走者一掃のタイムリー3ベースなどで4点を奪って勝ち越しに成功。そして9回は石井大智投手が登板すると、ヤクルト打線を3者凡退。石井投手は藤川球児監督が現役時代の2006年に打ち立てたリーグ記録に並ぶ、38試合連続無失点を達成しました。3位DeNAと対戦した2位巨人は1点を追いかける6回、泉口友汰選手のソロ