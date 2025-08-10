【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「（SixTONESは）仲が良さそうで、いつも楽しそう」（清野菜名） SixTONESとゲストが童心にかえって全力で楽しむ、トークあり、グルメあり、クイズあり、ゲームありの超王道スタジオバラエティ『Golden SixTONES』（日本テレビで毎週日曜 21時～）。 8月10日は中村倫也と清野菜名が参戦する。同じ事務所の先輩・後輩で仲の良い中村と清野は、息の合ったおそろいの