◇第107回全国高校野球選手権大会（9日、甲子園球場）全国高校野球選手権大会は9日、1回戦の4試合が行われました。2年連続8回目の出場の西日本短大付(福岡)は、4年ぶり3回目の出場となる弘前学院聖愛(青森)と対戦。4回に山下航輝選手（3年）の2ランで先制しますが、その裏に3点を奪われて逆転されます。それでも7回に犠牲フライで同点に追いつくと、延長10回に押し出し死球で勝ち越しに成功。その裏を原綾汰投手（3年）が三者凡退