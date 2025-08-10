卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は9日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの2回戦が行われ、世界ランキング28位の戸上隼輔（井村屋グループ）は同17位のアンダース・リンド（デンマーク）と対戦。ゲームカウント3ー1で勝利して、準々決勝進出を決めた。 ■サービス、レシーブで修正図る 戸上は7日の1回戦でチボ・ポレ（フランス）にストレートで快勝し2回戦へ。迎えた