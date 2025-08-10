国務省のタミー・ブルース報道官＝3月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は9日、自身の交流サイト（SNS）で、国務省のブルース報道官を国連次席大使（大使級）に任命すると表明した。就任には上院の承認が必要となる。ブルース氏は保守系FOXニュースの元コメンテーター。5月にイスラメルメディアのインタビューで「米国は地球上で最も偉大な国だ。イスラエルの次に」と冗談めかして発言、トラ