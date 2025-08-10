¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÌðÉô¹ÀÇ· ¡ØSMTOWN LIVE2025 in TOKYO¡Ù¤¬8·î9Æü¤È10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£2Æü´Ö¹ç·×¤Ç9Ëü5Àé¿Í¤òÆ°°÷¡£ÅìÊý¿Àµ¯¤é16ÁÈ65Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£9Æü¤Î³«±éÁ°¤Ë¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤·¡¢KANGTA¡¢YUNHO¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë¡¢LEETEUK¡ÊSUPER JUNIOR¡Ë¡¢MINHO¡ÊSHINee¡Ë¡¢SUHO¡ÊEXO¡Ë¡¢IRENE¡ÊRed Velvet¡Ë¡¢HAECHAN¡ÊNCT 127¡Ë¡¢JAEMIN¡ÊNCT DREAM¡Ë¡¢TEN¡ÊWayV¡Ë¡¢GISELLE¡Êaespa¡Ë¡¢S