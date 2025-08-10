中学受験において、親は勉強時間の確保を優先したいと考えがちだが、子どもはまず遊びや自由時間を大切にしたいと思っていることが多い。なかでもテレビゲームに夢中になる子は多く、親子の気持ちがすれ違い、勉強とのバランスに悩む家庭も少なくないだろう。 【写真】享年25。たまごっちの墓 ゲーム好きの兄弟がいる筆者の家でも、中学受験とゲームの両立は大きな課題だった。そこで、塾なしで2022年に中