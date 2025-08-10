【MLB】ドジャース 5−1 ブルージェイズ（8月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）【映像】ベッツ逆転弾でド軍ナインと“歓喜の瞬間”ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が自身7月5日以来となる逆転の2ランホームランを放った。今季はここまで離脱もあり、打率2割5分も切るなど苦しんできたベッツだが、チームに勝利をもたらす一発で見せた“本来の姿”にドジャース専門メディアの記者が言及した。5回裏、1点ビハインドの場面で