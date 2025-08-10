近年急速に注目されている、教育（エデュケーション）とエンターテイメントの掛け合わせ――エデュテイメント。社会が多様化し、未来予測が難しいVUCAと呼ばれる時代に重要とされる「自分の興味と向き合い、夢中になって探究する力」を育むカギとなっているのが、この領域だ。まさに創世記を迎えているエデュテインメント業界の第一線で活躍する経営者たちが語る「子どもが夢中になる体験」の秘訣とは。「適切な制限」や「予想の裏