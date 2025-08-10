気象台は、午前6時57分に、高潮警報を七尾市、能登町に発表しました。【警報エリアを確認】【高潮警報】石川県・七尾市、能登町に発表 10日06:57時点能登では、10日昼過ぎから10日夕方まで高潮に警戒してください。避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。【警報（発表中）と予報値】■七尾市□高潮警報【発表】