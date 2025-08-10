韓国のテコンドーバラエティ番組『明日はテコン王』（原題）で選ばれた“テコン王ズ”が米ホワイトハウスを訪問し、NFLオープニングショーにも出演する。【写真】美しすぎるテコンドー選手、圧巻ボリュームの大胆衣装『明日はテコン王』はSBSスポーツが企画・制作した全12回のテコンドーバラエティオーディション番組だ。7月27日の初回放送では参加者100人から50人に絞られ、先週8月3日の第2回でついに8人の“テコン王ズ”が確定。