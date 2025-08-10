◆パ・リーグ西武９―４楽天（９日・ベルーナドーム）祈りを込めリズムよく投げ込んだ。１９４５年８月９日。長崎県に原子爆弾が投下された日、同県出身左腕、西武・隅田は７回２／３を５安打２失点で自身最多に並ぶ９勝目を挙げた。７回まで三塁を踏ませず。８回２死一、三塁とされたところで降板となり「悔しいです」と表情をゆがめたが、お立ち台では「今日は長崎県民だけじゃなくて日本の皆さんにとって特別な日だと思う