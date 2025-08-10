全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は９日、新たに新体操が始まり、計８競技が５県で行われた。登山は成績発表があった。相撲個人で埼玉栄の田宮愛喜選手（２年）が５位入賞を果たした。元大関・琴光喜の長男として生まれ、物心ついた時から相撲は身近だった。中学３年で「中学横綱」に輝き、高校入学後も実力をつけて躍進していたが、５月の全国大会ではベスト８に終わった。「もっと厳しい相撲を」と自分を追