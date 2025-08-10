◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ横浜2025は、9日女子シングルスの2回戦が行われました。早田ひな選手と張本美和選手による日本人対決は、3−2（11−7、9−11、11−5、11−13、11−7）で早田選手に軍配。大藤沙月選手は対戦相手のチャン･リリー選手（アメリカ）の棄権でベスト8入り。伊藤美誠選手は石洵瑶選手（中国）に2−3（11−6、3−11、7−11、11−8、10−12）で惜