◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ横浜2025は、9日男子シングルスの2回戦が行われました。日本勢では、張本智和選手がシェルベリ選手（スウェーデン）に3−0（11−5、11−5、14−12）で勝利。戸上隼輔選手はリンド選手（デンマーク）に3−1（2−11、11−7、11−9、11−9）で勝利。2人がベスト8に駒を進めました。松島輝空選手は、パリ五輪銀メダルのモーレゴート選手（ス