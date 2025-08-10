中国国家航天局の月探索・宇宙工程センターはこのほど、中国の科学者チームは、嫦娥6号が月の裏側で採取した玄武岩サンプルの研究を通じて、着陸地点の深部にある月のマントルが「超還元状態」にあることを明らかにしました。このことは、これらの月のマントルがより原始的な状態にあるか、あるいは巨大な天体衝突によって還元された可能性があることを示しています。「超還元的な月マントル」とは、マントルが非常に還元された状