日中戦争で、旧日本軍は現地の子どもや女性、高齢者ら非戦闘員にも残虐な行為を行ったとされている。日本兵は、なぜ“蛮行”に走ってしまったのか？【衝撃画像】白骨化した遺体、生き埋めにされる中国人…日本兵が中国人を次々と殺害、強姦した「南京大虐殺」当時の写真を見る禁固刑を受けた旧日本軍の軍人を取材したノンフィクション作家・保阪正康さんの著書『昭和陸軍の研究 上』（朝日文庫）より、一部を抜粋。旧日本軍の