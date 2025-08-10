川崎フロンターレは８月９日、J１第25節でアビスパ福岡とホームで対戦し、２−５で敗戦となった。サマーブレイク明けの初戦。７位の川崎は優勝を目ざすためにも、ここから巻き返しを図りたいところだったが、福岡戦ではまさかのアクシデントが襲った。先制した後の15分、新加入DFフィリップ・ウレモヴィッチが危険なタックルで一発退場に。早い時間帯に１人少ない状況となったなかでも、なんとか相手に食らいついてはいたが