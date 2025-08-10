歌手のBoA（38）が9日に放送された日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）に出演。11歳の時に芸能事務所20社からスカウトされたことを明かした。13歳だった2000年に「SMエンタテインメント」からデビューしたBoA。年表でBoAのこれまでの歩みを振り返った際、1998年の11歳の時に芸能事務所20社からスカウトされたと紹介された。この出来事についてBoAは「小学校6年生で友達とダンスフェスに“サプライズとして踊っても